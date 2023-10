Eltern gucken nur zu: 12-Jähriger auf Irrfahrt durch Nordrhein-Westfalen

Ahaus - Was ist denn in diese Eltern gefahren?

Die Polizei stoppte die Irrfahrt des 12-Jährigen. (Symbolbild) © dpa/Jan Woitas

Ein Zeuge rief am Sonntag die Polizei in Ahaus auf den Plan, als er ein Auto bemerkte, dessen Fahrer durch eine offenbar äußerst unsichere Fahrweise auffiel. Dem kurzen Blick ins Innere des Wagens nach schien ein Kind am Steuer zu sitzen.

Die Beamten zögerten daraufhin nicht lange und rückten sofort in den Ahauser Stadtteil Ottenstein aus, wie sie am heutigen Montag mitteilten.

Bei der Kontrolle des Autos bestätigte sich das beschriebene Bild: "Ein 12-Jähriger saß auf dem Fahrersitz", so die Polizei.

Und der Junge war keinesfalls allein im Wagen! Die Mutter habe auf dem Beifahrersitz gesessen, der Vater auf der Rückbank.

Die Polizei ganz trocken: "Für den Spross war die Fahrt beendet."