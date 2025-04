Alarm auf Grillplatz: Exotische Würgeschlange im Gebüsch entdeckt

Würgeschlangen töten ihre Beute, indem sie sie mit ihrem Körper umschlingen. © -/Kantonspolizei Aargau/dpa

Laut der Kantonspolizei Aargau fand eine Person am Mittwochmorgen auf einem Grillplatz in Rheinfelden eine für Menschen zunächst bedrohlich wirkende Schlange.

Behörden rückten an und zogen einen Spezialisten hinzu. Der identifizierte das Reptil als Königspython - in Europa nicht heimisch und an wesentlich höhere Temperaturen gewöhnt.

Durch die niedrigen Außentemperaturen war die Schlange anscheinend bereits extrem unterkühlt.

Eine Sprecherin der Polizei gab gegenüber der Deutschen Presse-Agentur das tragische Ende des Tiers bekannt: Die etwa 1,20 Meter lange Königspython schaffte es zwar noch in ein Tierheim, verstarb dort jedoch später.