Alarm in Apotheke: Hochexplosive Chemikalie hält Einsatzkräfte in Atem

Viernheim - Schreckmoment in einer Apotheke in Südhessen . Dort wurde eher zufällig ein hochexplosiver Stoff entdeckt. Für Feuerwehr und Polizei zählte jede Sekunde.

Feuerwehr und Polizei rückten an der Apotheke an und sperrten den angrenzenden Bereich weiträumig ab. (Symbolfoto) © Jonas Walzberg/dpa

Wie ein Polizeisprecher wenige Stunden nach dem nervenaufreibenden Einsatz berichtete, waren Aufräumarbeiten in der Apotheke am Königsacker in Viernheim (Kreis Bergstraße) ursächlich dafür, dass den Mitarbeitern ein Glas eingetrockneter Pikrinsäure in die Hände fiel.

Der Tatsache bewusst, dass diese Chemikalie als enorm reaktionsfreudig und somit hochexplosiv gilt, alarmierte man gegen 9 Uhr umgehend die Polizei, die mit den Brandmeistern im Schlepptau am Einsatzort anrückte. Zunächst galt es, den Bereich rund um die Apotheke aufgrund der lauernden Gefahr weiträumig abzusperren.

Letztlich mussten jedoch erfahrene Spezialisten des Hessischen Landeskriminalamtes dafür sorgen, dass der gefährliche Stoff angemessen aufgenommen werden konnte.

In der Folge soll das Glas mit Pikrinsäure fachmännisch entsorgt werden.