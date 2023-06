16.06.2023 16:41 Alkoholisierte geraten in Streit: 21-Jähriger schlägt Mann (36) mit Glasflasche nieder und tritt auf ihn ein

Am Ebertplatz in Köln ist es am Donnerstagabend zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Männern gekommen.

Von Florian Fischer

Köln - Am Ebertplatz in Köln ist es am Donnerstagabend zu einem Streit zwischen zwei Männern gekommen. Am Ebertplatz in Köln kam es am Donnerstagabend zu einem Streit zwischen zwei alkoholisierten Männern, bei dem ein Mann Kopfverletzungen davon trug. (Symbolbild) © Oliver Berg/dpa Wie die Polizei berichtet, entwickelte sich gegen 20.30 Uhr eine Auseinandersetzung zwischen einem 36-Jährigen und einem 21-Jährigen. Beide Männer waren alkoholisiert. Der Streit zwischen den beiden eskalierte: Der Jüngere schlug den 36-Jährigen mit einer Glasflasche nieder. Nach Aussagen von Zeugen trat der 21-Jährige dem am Boden liegenden Opfer anschließend noch mehrmals gegen den Kopf. Daraufhin flüchtete der junge Mann zwar in Richtung Domstraße, doch Beamte der Polizei Köln konnten den Tatverdächtigen kurze Zeit später am Thürmchenswall festnehmen. Auf der Wache wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Polizeimeldungen Bundespolizei verbietet Schusswaffen und Messer auf Bahnhof! Für ein Wochenende - und nur nachts Die alarmierten Rettungskräfte brachten den 36-Jährigen mit Kopfverletzungen zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Dieses verließ der Geschädigte jedoch schon in der Nacht wieder. Warum die beiden Männer sich gestritten haben, ist noch unklar. Mitarbeiter der Leitstelle sicherten Aufnahmen der Auseinandersetzung aus der polizeilichen Videoüberwachung am Ebertplatz.

Titelfoto: Oliver Berg/dpa