28.10.2024 14:56 Alkoholisierter Einbrecher stürzt durchs Dach von Bäckerei drei Meter in die Tiefe

In Aurich (Niedersachsen) ist am Sonntag ein mutmaßlicher Einbrecher durch das Dach einer Bäckerei in der Burgstraße gestürzt und wurde verletzt.

Von Nora Petig

Aurich - In Aurich (Niedersachsen) ist am Sonntag ein mutmaßlicher Einbrecher durch das Dach einer Bäckerei in der Burgstraße gestürzt! Mitarbeiterinnen entdeckten den alkoholisierten 20-Jährigen am Sonntag im Verkaufsraum der Bäckerei. (Symbolbild) © Jens Kalaene/dpa Mitarbeiterinnen fanden den 20-Jährigen verletzten und alkoholisierten Mann am Sonntagmorgen im Verkaufsraum auf dem Fußboden liegen, teilte Polizeisprecherin Wiebke Baden am Montag mit. Den Angaben nach hatte er in der Nacht versucht, über das Dach in die Bäckerei einzusteigen. Dabei habe er jedoch ein Oberlicht durchbrochen und war drei Meter in die Tiefe gestürzt. Ein Rettungswagen brachte ihn ins Krankenhaus. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

