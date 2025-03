15.03.2025 11:54 776 Besoffener Radfahrer rastet aus und landet in Gewahrsam

Ein betrunkener Radfahrer landete am Freitag in Bautzen in Gewahrsam.

Von Linda Drewanz

Bautzen - Ein betrunkener Fahrradfahrer rastete am Freitag in Bautzen komplett aus. Jetzt hat er gleich mehrfach Ärger am Hals. Der Betrunkene stürzte mit seinem Rad und wurde danach aggressiv. (Symbolbild) © 123RF/margoalexa Der 62-Jährige war gegen 14.25 Uhr auf der Löbauer Straße unterwegs. Weil er nicht mehr nüchtern war, stürzte er und wurde ins Krankenhaus gebracht. Wie die Polizei weiter mitteilte, ergab ein Atemalkoholtest einen Wert von 1,64 Promille. Auf die anschließende Blutentnahme hatte der Deutsche gar keine Lust. Er leistete Widerstand und trat gegen einen jungen Polizisten (24). Polizeimeldungen Bad Kreuznach: Schüsse auf fahrenden Linienbus Die Beamten fixierten den 62-Jährigen. "Dabei schlug er selbigen Polizeibeamten ins Gesicht und beleidigte die anwesenden Polizisten", heißt es. Weil der Mann sich nicht beruhigen ließ, steckten die Beamten den Wüterich schließlich für circa vier Stunden ins Gewahrsam. Er muss sich nun wegen Trunkenheit im Verkehr, Körperverletzung, Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte, tätlichen Angriffs und Beleidigung verantworten. Am Fahrrad entstand übrigens ein Sachschaden von circa 50 Euro.

