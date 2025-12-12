Jugendlicher liegt komplett betrunken auf der Straße: Mutti muss ihn abholen

Eisenberg - Wegen eines sturzbetrunkenen Jugendlichen musste die Polizei am Donnerstagmorgen in Eisenberg (Saale-Holzland-Kreis) ausrücken.

Der Teenager hatte sehr viel Alkohol getrunken. (Symbolfoto) © Soeren Stache/dpa-Zentralbild/dpa

Der Teenager lag volltrunken auf der Straße und wurde von einer Passantin entdeckt, wie die Beamten am Freitagvormittag erklärten.

Die Polizei rückte aus und nahm den Jugendlichen danach mit auf die Wache. Dort ergab ein Alkoholtest, dass der Junge satte 2,67 Promille intus hatte. Er wurde anschließend von seiner Mutter abgeholt und versorgt.

Warum der Teenager so viel Alkohol getrunken hatte, ist laut Polizei bisher nicht bekannt. Der Jugendliche überstand den Vorfall jedoch ohne größere Folgen, teilten die Einsatzkräfte mit.