Erschreckende Tat an Bahnhof: Jugendlicher in Richtung der Gleise gestoßen
Friedrichsdorf - Was ging nur in seinem Kopf vor sich? Ein Mann hat einen Jugendlichen an einem Bahnsteig in Richtung der Gleise geschubst. Der 15-Jährige konnte sich im letzten Moment noch abfangen, zeitgleich fuhr eine S-Bahn ein.
Wie die Polizei am Freitag mitteilte, hat sich der Vorfall am Donnerstagabend, etwa gegen 18.40 Uhr, am Bahnhof in Friedrichsdorf abgespielt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen.
Den Angaben zufolge stieg der Teenager mit zwei gleichaltrigen Freunden aus einem Zug aus. Die Jugendlichen fuhren anschließend mit ihren E-Scootern zwischen den Gleisen vier und fünf über den Bahnsteig in Richtung des Treppenabgangs.
Als der 15-Jährige an einer bislang unbekannten Person vorbeifuhr, stieß diese ihn überraschend und mit großer Kraft in Richtung der Bahngleise.
Der Jugendliche konnte sich abfangen und somit einen Sturz auf diese gerade noch verhindern.
Kriminalpolizei sucht Zeugen des Vorfalls
Nach einem kurzen Wortwechsel entfernte sich der Unbekannte laut Polizei vom Ort des Geschehens. Er soll mit der zuvor eingefahrenen Bahn in Richtung Frankfurt gefahren sein. Die Suche nach dem Verdächtigen läuft derzeit auf Hochtouren.
Dieser kann wie folgt beschrieben werden:
- etwa 70 Jahre alt
- graue Haare
- normale Statur
- westeuropäisches Erscheinungsbild
- bekleidet mit ockerfarbener Hose, blauem Hemd, roséfarbenem V-Ausschnitt-Pullover, grau-schwarz-kariertem Jackett.
Zeuginnen und Zeugen des erschreckenden Zwischenfalls in Friedrichsdorf werden dringend gebeten, sich mit der Polizei in Bad Homburg unter der Rufnummer 061721200 oder jeder anderen Dienststelle in Verbindung zu setzen.
Titelfoto: Sascha Thelen/dpa