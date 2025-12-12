Erschreckende Tat an Bahnhof: Jugendlicher in Richtung der Gleise gestoßen

Friedrichsdorf - Was ging nur in seinem Kopf vor sich? Ein Mann hat einen Jugendlichen an einem Bahnsteig in Richtung der Gleise geschubst. Der 15-Jährige konnte sich im letzten Moment noch abfangen, zeitgleich fuhr eine S-Bahn ein.

Ein Mann hat einen Jugendlichen (15) am Bahnhof in Friedrichsdorf in Richtung der Bahngleise gestoßen. (Symbolbild) © Sascha Thelen/dpa

Wie die Polizei am Freitag mitteilte, hat sich der Vorfall am Donnerstagabend, etwa gegen 18.40 Uhr, am Bahnhof in Friedrichsdorf abgespielt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen.

Den Angaben zufolge stieg der Teenager mit zwei gleichaltrigen Freunden aus einem Zug aus. Die Jugendlichen fuhren anschließend mit ihren E-Scootern zwischen den Gleisen vier und fünf über den Bahnsteig in Richtung des Treppenabgangs.

Als der 15-Jährige an einer bislang unbekannten Person vorbeifuhr, stieß diese ihn überraschend und mit großer Kraft in Richtung der Bahngleise.

Der Jugendliche konnte sich abfangen und somit einen Sturz auf diese gerade noch verhindern.