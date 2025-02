Als Polizeistreife diesen Laster sieht, schrillen sofort die Alarmglocken

Heidesheim - Das hätte übel enden können! Dessen waren sich auch die zuständigen Polizeibeamten bewusst, die am gestrigen Samstag einen Lastwagen aus dem Verkehr zogen. Dass dieser überhaupt so lange ohne schweren Zwischenfall durchhielt, grenzte beinahe an ein Wunder.

Unter anderem stand einer der Reifen kurz vor dem Platzen. © Verkehrsdirektion Mainz

Wie ein Sprecher am späten Samstagabend berichtete, befand sich der Sattelzug gegen 7.55 Uhr auf der A60 in Fahrtrichtungen Bingen (Rheinland-Pfalz). In Höhe Heidesheim fiel er aufgrund seiner massiven Schräglage dann einer Streife der Autobahnpolizei ins Auge, die ihn sofort am nächstgelegenen Rastplatz abfahren ließ.

Bei einer ausführlichen Kontrolle kamen erhebliche Mängel zum Vorschein. So war ein Reifen massiv beschädigt, da er wohl aufgrund der Schräglage des Fahrzeugs so weit aufgerieben wurde, dass er kurz vor dem Platzen war.

Nachdem sich weitere Beamte der Kontrolle anschlossen, wurde außerdem entdeckt, dass eine Quertraverse gebrochen war und ein Leck im Federsystem der Druckluft vorlag. All diese Umstände hatten am Ende wohl zu der bedrohlich anmutenden Lage des Aufliegers geführt.

Die logische Konsequenz: Dem Fahrer wurde umgehend untersagt, seine Reise fortzusetzen.