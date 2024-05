Als Polizisten diesen Transporter erblicken, handeln sie sofort!

Langenfeld - In Langenfeld (Kreis Mettmann) haben aufmerksame Polizisten einen Transporter aus dem Verkehr gezogen, der eigentlich gar nicht auf der Straße hätte unterwegs sein dürfen! Schon ein erster Blick offenbarte den heruntergekommenen Zustand des Fahrzeugs.

Die Polizei im Kreis Mettmann bat den Transporter zur Kontrolle - und staunte nicht schlecht! © Polizei Kreis Mettmann

Wie ein Polizeisprecher am Montag berichtete, waren die Beamten am vergangenen Wochenende an der Haus-Gravener-Straße auf den weißen Transporter aufmerksam geworden und baten den 39-jährigen Fahrer aus Rumänien gegen 17 Uhr zur Verkehrskontrolle.

Schon auf den ersten Blick hatte das Fahrzeug des Mannes nämlich einen alles andere als verkehrssicheren Eindruck gemacht, der sich kurz darauf in gleich vielfacher Hinsicht bestätigen sollte!

Als die Beamten den Transporter im Rahmen einer ersten Überprüfung genauer unter die Lupe nahmen, fiel ihr Blick sofort auf die erheblich durchgerosteten Längsträger - das war jedoch noch nicht alles!

Als das Fahrzeug nach der Entdeckung der Rostschäden zur örtlichen TÜV-Stelle gebracht wurde, kamen noch etliche weitere Mängel ans Licht, die die Ordnungshüter fassungslos machten.