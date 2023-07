25.07.2023 14:51 Am Flughafen: Polizisten ziehen kriminellen 27-Jährigen aus dem Verkehr

Am Düsseldorfer Flughafen haben Polizisten am Montag einen per Haftbefehl gesuchten 27-Jährigen festgenommen. Der Mann sitzt nun im Gefängnis!

Von Maurice Hossinger

Düsseldorf - Am Düsseldorfer Flughafen hat am gestrigen Montag die Polizei einen 27-Jährigen dingfest gemacht. Er wurde zuvor wegen mehrerer Straftaten von der Staatsanwaltschaft Köln gesucht. Einsatzkräfte der Polizei nahmen den 27-Jährigen in Gewahrsam. Aus seiner Reise in die Türkei wurde natürlich nichts. © David Young/dpa Wegen fahrlässiger Körperverletzung, fahrlässiger Straßenverkehrsgefährdung und vorsätzlichen Fahrens ohne Führerschein erließ die Justiz im Vorfeld gleich drei Haftbefehle gegen den Mann.

Als er zum Wochenstart in einen Flieger in die Türkei steigen wollte, schnappten die Polizisten zu und verhafteten den Mann. Da er die gegen ihn verhängte Geldstrafe nicht zahlen konnte, muss er nun die Ersatzfreiheitsstrafe von 280 Tagen antreten. Kurze Zeit später wurde er der zuständigen Justizbehörde ausgehändigt, hieß es.

Titelfoto: David Young/dpa