11.02.2025 15:09 516 Amok-Alarm an Schule: Fünf Kinder und eine Lehrerin ärztlich behandelt

An einer Schule in Weissach (Region Stuttgart) wurde am Dienstagmorgen der Amok-Alarm ausgelöst!

Von Johanna Baumann

Weissach - An einer Schule in Weissach (Region Stuttgart) wurde am Dienstagmittag der Amok-Alarm ausgelöst! Zahlreiche Einsatzkräfte befinden sich im Großeinsatz. (Symbolbild) © Jens Kalaene/dpa Die Einsatzkräfte rückten gegen 12.15 Uhr zu der Schule in der Nußdorfer Straße aus. 400 Schüler und ihre Lehrer hatten sich zu diesem Zeitpunkt in den Klassenräumen eingeschlossen. Vor Ort konnten die Beamten allerdings nichts Verdächtiges feststellen. Die Schüler und Lehrer konnten das Gebäude am frühen Nachmittag verlassen. Eine mögliche Gefahrenlage konnte mittlerweile ausgeschlossen werden. "Es ergaben sich keinerlei Hinweise auf einen Echtalarm", wie es in einer Mitteilung der Polizei hieß. Polizeimeldungen Seniorin (93) treibt in Fluss bei Künzelsau: Drei Männer zögern nicht! Sechs Menschen, darunter fünf Kinder und eine Lehrerin, mussten ärztlich behandelt werden. Sie sollen sich demnach in einer psychischen Ausnahmesituation befunden haben. Weitere Verletzte gibt es nicht. Vor Ort werden aktuell sowohl die Schüler und Lehrer als auch besorgte Eltern betreut. Derzeit wird ermittelt, wie es zu dem Fehlalarm kam. Der Alarmknopf könnte in einem Klassenzimmer ausgelöst worden sein. Erstmeldung: 14.17 Uhr, aktualisiert um 15.09 Uhr.

