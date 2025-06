05.06.2025 13:36 Amok-Alarm an Schule löst Großeinsatz aus

An einer Berufsschule in Ingelheim am Rhein wurde am Donnerstag Amok-Alarm ausgelöst: Die Polizei rückte umgehend zu einem Großeinsatz aus!

Von Christian Schultz Alles in Kürze Amok-Alarm an Schule in Ingelheim am Rhein ausgelöst

Polizei durchsucht Gebäude, keine Verletzten bekannt

Schüler und Lehrer in Klassenräumen, Sammelstelle eingerichtet

Benachbarte Realschule auch betroffen, Schule nicht betretbar

Ingelheim am Rhein - Ein an einer Schule im rheinland-pfälzischen Ingelheim am Rhein ausgelöster Amok-Alarm hat am Donnerstag einen Großeinsatz der Polizei ausgelöst. Zahlreiche Polizisten rückten aus: An einer Schule in Ingelheim am Rhein wurde am Donnerstag Amok-Alarm ausgelöst. (Symbolbild) © Montage: 5vision Media/dpa, Monika Skolimowska/dpa, Jonas Walzberg/dpa Gegen 12 Uhr habe eine Amok-Meldeanlage in der "Berufsbildenden Schule" (BBS) ausgelöst, wie die Polizei in Mainz mitteilte. Es gebe derzeit keine Hinweise auf die Echtheit des Alarms oder auf verletzte Personen. Die Polizei schrieb weiter, Schüler und Lehrer befänden sich weiter in den Klassenräumen, Polizeikräfte durchsuchten das Gebäude. Kurz darauf wurde dann eine Sammelstelle für Schüler vor Ort eingerichtet. Polizeimeldungen Im Kokainrausch über die A7: Polizei erwischt Fahrschüler Betroffen ist laut Polizei auch eine benachbarte Realschule. Die Schule könne momentan weder betreten noch verlassen werden. Es habe bereits vor zwei Wochen einen Alarm im Rahmen von Bauarbeiten in dem Objekt gegeben. Die Polizei riet Eltern über ihren Kanal auf WhatsApp zunächst, nicht zur Schule zu fahren und Kinder abzuholen.

