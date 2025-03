Amokalarm an Schule im Kreis Sigmaringen!

Die Polizei ist mit verstärkten Kräften vor Ort. (Symbolbild) © Jens Kalaene/dpa

An einer gewerblichen Schule in Bad Saulgau (Kreis Sigmaringen) ist am Mittwochmorgen Amokalarm ausgelöst worden.

Die Meldung ging bei der Polizei um 9.30 Uhr ein. Der genaue Grund ist zunächst unklar.

Es gebe noch keine Hinweise auf eine konkrete Gefahrenlage, sagte ein Sprecher.