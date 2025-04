09.04.2025 16:08 Angespuckt und attackiert: Mann greift zufällige Passanten an

Am Dienstag hat ein Mann in Burg mehrere Passanten wahllos angespuckt und angegriffen. Eine Frau musste nach einer Attacke in ein Krankenhaus gebracht werden.

Von Robert Lilge

Burg - Am Dienstagvormittag griff ein betrunkener Mann in Burg (Landkreis Jerichower Land) mehrere Personen auf der Straße an. Der Angreifer wurde nach seinem Aufgreifen in eine Fachklinik verbracht. (Symbolbild) © Montage: Andreas Arnold/dpa, Boris Roessler/dpa Zunächst habe der 30-Jährige in der Schartauer Straße verschiedene Menschen angespuckt und angepöbelt, berichtete das Polizeirevier Jerichower Land. Im weiteren Verlauf wurde ein 62-Jähriger von ihm attackiert und zu Boden gebracht. Die hinzugerufenen Polizisten konnten den Angreifer stellen. Sie erstatteten eine Strafanzeige und erteilten dem 30-Jährigen einen Platzverweis. Polizeimeldungen Lkw steht in Flammen: A72 gesperrt! Dies brachte ihn allerdings nicht davon ab, weiterzumachen. In der Lüdersdorfer Straße hatte er es auf eine 54-jährige Frau abgesehen. Diesmal verletzte er sie sogar so sehr, dass ein Rettungsdienst hinzugerufen werden musste. Er brachte sie zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. Aufgrund des auffälligen Verhaltens des Mannes wurde er einem Notarzt vorgestellt und kurz darauf in eine Fachklinik verbracht.

