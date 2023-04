Angriff auf Obdachlose: 40-Jährige wird mit Krücke ins Gesicht geschlagen, Zeuge beobachtet alles

Bonn - Am Hauptbahnhof in Bonn hat ein bislang Unbekannter eine Frau (40) angegriffen und verletzt. Ein Zeuge (21) beobachtete die Szene und alarmierte die Polizei .

Die Polizei hat Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung eingeleitet. (Symbolbild) © Bundespolizei

Wie ein Polizeisprecher erklärte, hatte der 21-Jährige sich am Sonntagabend gegen 22 Uhr bei den Beamten auf der Dienststelle am Bonner Hauptbahnhof gemeldet und berichtet, dass er soeben Zeuge wurde, wie ein Mann mit einer Gehhilfe in das Gesicht einer Frau geschlagen habe.

Die Ordnungshüter machten sich daraufhin umgehend auf den Weg zum Personentunnel des Bahnhofs, wo sie wenig später auf die verletzte 40-Jährige stießen. "Sie erzählte den Bundespolizisten, dass ein Unbekannter sich nah neben sie niedergelassen hatte, als sie dort schlief", schilderte der Sprecher.

Ihrer Aufforderung, sich weiter wegzusetzen, sei der Unbekannte nicht nachgekommen, sodass es zwischen den beiden zum Streit kam.

Die Auseinandersetzung gipfelte schließlich darin, dass die Frau den Mann wegstieß, woraufhin dieser ausholte und der Obdachlosen mit seiner Krücke ins Gesicht schlug, ehe er flüchtete. "Die 40-Jährige erlitt eine Platzwunde und Schwellungen im Gesicht", hieß es.