Angriff in Flüchtlingsheim: Mann schwer verletzt im Krankenhaus

Die Polizei konnte den mutmaßlichen Angreifer festnehmen. (Symbolbild) © Daniel Vogl/dpa

Die beiden Männer seien gegen 9.30 Uhr in der Unterkunft in Wangen im Allgäu, das im Kreis Ravensburg in Grenznähe zu Bayern liegt, aus noch unbekannter Ursache in Streit geraten, sagte eine Polizeisprecherin am frühen Mittag.

Das Opfer wurde ins Krankenhaus gebracht. Die Polizei sichere Spuren.

Der mutmaßliche Angreifer sei festgenommen worden.