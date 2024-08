Angst, den Zug zu verpassen: Teenie stellt sich vor S-Bahn aufs Gleis

Aus Panik, ihren Zug zu verpassen, stellte sich die 16-Jährige in die Gleise. (Archivbild) © Jan Woitas/dpa

Gegen 15.25 Uhr am gestrigen Donnerstag alarmierte ein Zeuge die Bundespolizei, weil sich eine Person in den Bahngleisen am Bahnübergang in Teutschenthal befand.

Wie die Behörde mitteilte, habe eine Jugendliche, aus Panik, ihren Zug zu verpassen, zuerst die bereits geschlossene Schrankenanlage überquert und sich anschließend kurzerhand vor den abfahrbereiten Zug gestellt.

Als der Lokführer schließlich ein Signal gab, verließ sie die Gleise, sodass die Regionalbahn weiterfahren konnte.

Die Beamten trafen das Mädchen wohlbehalten im Wartebereich des zweiten Bahnsteigs an, kontrollierten und belehrten sie. Ihr inzwischen eingetroffener Bruder nahm sie in seine Obhut.

Die 16-Jährige erwartet nun ein Verfahren wegen der Vornahme einer Betriebsstörung sowie wegen des Verstoßes gegen das Verhalten an Bahnübergängen.