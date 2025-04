28.04.2025 20:15 761 Anwohner in Angst: Giftschlange verirrt sich auf Grundstück

Die Polizei in Langelsheim musste am Montag zu einem tierischen Einsatz ausrücken. Eine giftige Schlange hatte sich in einem Wohngebiet verirrt.

Von Robert Lilge

Langelsheim/Herzog Juliushütte - Was schlängelt und züngelt denn da? Im Langelsheimer Ortsteil Herzog Juliushütte (Landkreis Goslar) hat am Montag eine giftige Schlange für Aufsehen gesorgt. Die Kreuzotter kam zwischen einem Autoanhänger und einer Mauer zum Vorschein. © Polizeiinspektion Goslar Das grau-schwarze Reptil kam plötzlich zwischen einer Mauer und einem kleinen Autoanhänger zum Vorschein, teilte die Polizeiinspektion Goslar mit. Ein Anwohner entdeckte die Schlange und rief sofort die Polizei. Diese rückte auch an, konnte aber nicht viel unternehmen. Denn bei dem Tier handelte es sich um eine unter Naturschutz stehende Kreuzotter. Polizeimeldungen Senior rast in Einbahnstraße - Feuerwehr muss Frau aus demoliertem Wagen befreien Die Giftschlange kommt hierzulande in freier Wildbahn vor und hatte sich offenbar nur verirrt. Die Einsatzkräfte baten die Anwohner vorübergehend ihre Türen zum Haus zu verschließen und etwas Zeit verstreichen zu lassen. So konnte die Kreuzotter alleine den Weg zurück in die Natur finden.

Titelfoto: Polizeiinspektion Goslar