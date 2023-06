Anwohner in Aufruhr: Stark betrunkener Mann schlägt Wohnungstür mit Axt kaputt

Saalfeld - In Saalfeld (Landkreis Saalfeld-Rudolstadt) hat ein stark betrunkener Mann mit einer Axt randaliert. Die Polizei musste einschreiten.

Der 37-Jährige verletzte mit der Axt keine Personen. Eine Eingangstür musste dafür aber leiden. (Symbolfoto) © 123rf/serezniy

Wie die Beamten am Montag mitteilten, hatte der 37-Jährige im Bereich der Stauffenbergstraße mit einer Axt gewütet.

Mehrere aufgebrachte Zeugen hatten bei der Polizei angerufen und erklärt, dass der Mann eine Hauseingangstür einschlage und dabei laut schreie.

Als es dem Unruhestifter tatsächlich gelungen war die Tür durch die Hiebe mit der Axt zu öffnen, trafen just in diesem Moment Einsatzkräfte ein. Der Mann wurde in kürzester Zeit festgenommen und das Beil sichergestellt. Verletzte gab es keine.

Bei der anschließenden Kontrolle stellte sich heraus, dass der 37-Jährige stark alkoholisiert war. Ein durchgeführter Alkoholtest zeigte einen Wert von mehr als 1,7 Promille auf dem Messgerät an. Der Mann wurde daraufhin, nach Begutachtung eines Notarztes, in ein Krankenhaus gebracht.