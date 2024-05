Junge Frau (19) am Frankfurter Mainufer vergewaltigt? Kripo sucht nach flüchtigem Täter!

Frankfurt am Main - Dringender Polizeiaufruf! Nach einer mutmaßlichen Vergewaltigung einer 19-jährigen Frau am Frankfurter Mainufer suchen die Beamten samt Personenbeschreibung nach einem derzeit noch unbekannten Mann, der der Täter sein könnte.

In unmittelbarer Nähe zur Frankfurter Innenstadt wurde in der Nacht vom 10. auf den 11. Mai ersten Erkenntnissen zufolge eine 19-jährige Frau vergewaltigt. Die Polizei such nach dem unbekannten Täter. (Symbolfoto) © Andreas Arnold/dpa

Laut einer Polizeimitteilung vom heutigen Dienstag ereignete sich der Vorfall bereits in der Nacht von Freitag, dem 10. Mai, auf Samstag.



Ersten Erkenntnisse zufolge bestehe der akute Verdacht, dass die 19-Jährige im Bereich des Untermainkais nahe der Frankfurter Innenstadt vergewaltigt wurde.

Schilderungen der Geschädigten nach habe sie denn Mann gegen 2 Uhr kennengelernt. Anschließend seien die beiden zunächst gemeinsame am Main entlanggelaufen, bis er sie auf Höhe des Wiesenhüttenplatzes und des Lokals "MainNizza" unter Androhung von Gewalt vergewaltigt habe.

Im weiteren Verlauf habe der Unbekannte sie außerdem dazu gebracht, gegen 4.30 Uhr Geld an einem Bankautomaten in der Kaiserstraße abzuheben und ihm auszuhändigen. Danach sei er in unbekannte Richtung geflohen.