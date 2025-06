09.06.2025 19:45 "Anzüglich berührt": Teenager belästigen Kinder im Schwimmbad

Teenager haben am Sonntag in Halle Kinder in einem Schwimmbad belästigt.

Von Dorothee Gomes

Halle (Saale) - Teenager haben am Sonntag in Halle Kinder in einem Schwimmbad belästigt.

Zwei Mädchen im Alter von 11 und 12 Jahren betroffen.

Täter im Alter zwischen 15 und 16 Jahren.

Die Jugendlichen wurden identifiziert und angezeigt.

Gefährderansprachen durch die Polizei durchgeführt. Mehr anzeigen In einem Schwimmbad in Halle kam es zu einer Belästigung. Es wurde Anzeige erstattet. (Symbolbild) © Soeren Stache/dpa Wie die Polizei am Montag mitteilte, kam es am Nachmittag zu dem Vorfall. Demnach wurden die Elfjährige und die Zwölfjährige von dem Trio im Alter zwischen 15 und 16 Jahren auch "anzüglich berührt". Die beiden Mädchen seien gerade geschwommen. "Die Identität der beschuldigten Jugendlichen wurde festgestellt, entsprechend Anzeige erstattet und Gefährderansprachen durchgeführt", hieß es weiter.

