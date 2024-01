Arme Seniorin um Tausende Euro gebracht: Kripo fahndet nach diesem Call-Center-Betrüger

Trier - Eine 73-jährige Frau ist am 3. Oktober 2023 Opfer eines Call-Center-Betruges geworden. Sie übergab einen hohen Bargeldbetrag an einen unbekannten Mann in der Ehranger Straße in Trier, nachdem sie einen Schockanruf erhalten hatte. Jetzt fahndet die Polizei samt Phantombild nach dem Unbekannten.