Attacke auf Sparkassen-Filiale in Leipzig-Connewitz

Leipzig - Die Sparkassen-Filiale am Connewitzer Kreuz im Leipziger Süden wurde nachts stark beschädigt.

Alles in Kürze

Die Sparkassen-Filiale in Leipzig-Connewitz befindet sich direkt an der Haltestelle "Connewitzer Kreuz". © EHL Media/Björn Stach

Wie die Polizeidirektion Leipzig mitteilte, geschah die Attacke in der Nacht auf Mittwoch außerhalb der Geschäftszeiten.

Unbekannte beschädigten an mehreren Stellen die Scheiben der Bankfiliale. Wie sie dabei vorgingen und was verwendet wurde, um das Glas so stark zu beschädigen, ist aktuell noch nicht bekannt.

Die Täter beschmierten außerdem die Scheiben mit Graffiti, das aus zwei schwarzen Schriftzügen bestanden haben soll und großflächig gesprüht wurde.

Wie TAG24 von vor Ort erfuhr, wurde das Graffiti mittlerweile entfernt und es waren nur noch Reste der Farbe an den Fensterrahmen sichtbar.