10.06.2025 11:51 Attacke auf Stadtfest: Fahndung nach Prügel-Gruppe erfolglos

Am Wochenende kam es am Rande des Stadtfestes in Sömmerda zu einer brutalen Attacke auf zwei Männer.

Von Christian Rüdiger

Sömmerda - Am Wochenende kam es am Rande des Stadtfestes in Sömmerda zu einer brutalen Attacke auf zwei Männer. Die Täter flüchteten nach ihrer Attacke am Rande des Stadtfestes in unbekannte Richtung und konnten bislang nicht gefasst werden. (Symbolfoto) © 123rf/naturetron Wie die Polizei am Dienstagvormittag erklärte, hatte sich der Vorfall am frühen Samstagmorgen gegen 2 Uhr ereignet. Den Angaben nach waren zwei 36-Jährige mit einer größeren Gruppe in Streit geraten. Die Auseinandersetzung eskalierte, als mehrere Unbekannte auf die beiden Männer einprügelten und -traten. Durch die Schläge sowie die Tritte wurden die Opfer leicht verletzt. Die Täter flüchteten anschließend. Eine sofort eingeleitete Fahndung mit mehreren Polizeifahrzeugen blieb erfolglos. Die Polizei ermittelt nun wegen gefährlicher Körperverletzung. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise zu den Tätern geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Sömmerda unter der 0361/5743-25100 zu melden.

Titelfoto: 123rf/naturetron