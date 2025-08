Drama an Tankstelle: Jugendlicher fährt Angreifer gleich zweimal über den Haufen

Halle (Saale) - Ein Streit zwischen einer Gruppe Jugendlicher und einem 35-Jährigen eskalierte am Dienstagabend in Halle derart, dass ein 18-Jähriger den Mann mehrfach mit seinem Auto angefahren hat.

An einer Tankstelle eskalierte der Streit. (Symbolbild) © Hendrik Schmidt/dpa

Wie die Polizei berichtete, befand sich die Gruppe von 16- bis 22-Jährigen gegen 20 Uhr in einem Schnellrestaurant in Halle-Trotha.



Als wenig später der 35-Jährige hereinkam, begann eine Diskussion, die erst endete, als der Mann das Restaurant wieder verließ.

Doch anstatt zu gehen, wartete er anscheinend nur auf seine Gelegenheit. Mit einem hölzernen Gegenstand bewaffnet verfolgte der Mann die Gruppe wenig später bis zu einer nahegelegenen Tankstelle.

"Er ging pöbelnd und mit dem Gegenstand schwingend auf die Gruppierung zu, welche sich bedroht fühlte", erklärte Polizeisprecher Alexander Hüls.



Ein 18-Jähriger hielt es wohl für eine gute Idee, den 35-Jährigen aufzuhalten, indem er mit seinem Auto eine Barriere zwischen dem Pöbler und seiner Gruppe bildete.

Was schon in der Theorie nicht nach dem besten Plan klingt, lief in der Praxis vollkommen schief, denn anstatt den Mann von seinen Freunden fernzuhalten, rammte er diesen mit dem Auto.