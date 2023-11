Attacke in Flüchtlingsheim: Sanitäter wollen Kind helfen - Bewohner fühlt sich gestört und greift an

Ascheberg - Im nordrhein-westfälischen Ascheberg (Kreis Coesfeld) ist ein Mann (37) auf Rettungskräfte losgegangen, die einem schwer verletzten Kind (4) in einer Flüchtlingsunterkunft helfen wollten.

Der betrunkene Bewohner (37) verletzte einen Sanitäter derart, dass dieser ins Krankenhaus gebracht werden musste. (Symbolbild) © Sebastian Kahnert/dpa

Der 37-jährige mutmaßliche Angreifer, der auch in der Unterkunft lebt, fühlte sich durch das weinende Kind in seiner Ruhe gestört und ging auf die Sanitäter los, wie die Polizei am Samstag mitteilte.

Einer von ihnen stellte sich angesichts des schreiend und beleidigend näher kommenden Manns schützend vor seine Kollegin, die das Kind gerade notversorgte.

Daraufhin habe der Angreifer dem Helfer in die Rippen geschlagen und ihn gegen einen Türrahmen gestoßen, sodass er eine Kopfverletzung erlitt und nach dem Vorfall am Freitagabend im Krankenhaus versorgt werden musste.

Feuerwehrleuten gelang es, die Situation zu beruhigen und den alkoholisierten Mann zur Räson zu bringen. Ihn erwartet eine Strafanzeige, wie es hieß.