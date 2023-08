Audi-Fahrer rast in Bus und rennt einfach davon: Zwei Verletzte

Berlin - In der Nacht zu Mittwoch krachte im Berliner Ortsteil Marzahn ein unbekannter Audi-Fahrer gegen einen Bus und rannte unvermittelt davon. Durch den Unfall wurden der Busfahrer und ein Fahrgast verletzt.

Die Schäden am Audi zeigen deutlich, wie heftig der Crash mit dem Kleinbus war. © Dominik Totaro

Nach Angaben der Polizei soll der 57-jährige Busfahrer den Blumberger Damm in Richtung Landsberger Allee befahren haben, als ihm ein bislang Unbekannter in einem Audi entgegenkam.

Aus noch ungeklärten Gründen kam das Auto von der Straße ab und krachte mit voller Wucht in den Kleinbus. Bei dem Unfall wurde auch ein Verkehrsschild herausgerissen.

Polizeiangaben zufolge sollen nach dem Crash zwei Personen aus dem Audi gestiegen und zu Fuß in Richtung Landsberger Allee geflohen sein.

Alarmierte Rettungskräfte brachten den Busfahrer mit einer Schulterverletzung in ein Krankenhaus. Einer seiner beiden Fahrgäste wurde durch den heftigen Crash ebenfalls verletzt. Mit Prellungen im Bereich des Brustkorbes und am Knie kam auch der 31-Jährige in ein Krankenhaus.

Der nach dem Unfall nicht mehr verkehrstaugliche Bus musste abgeschleppt werden. Der stark beschädigte Audi wurde derweil beschlagnahmt.