Einbrecher stehlen italienisches Polizeimotorrad

Zwickau - Einbrecher haben am Wochenende in Zwickau ein ehemaliges italienisches Polizeimotorrad geklaut.

An dem gestohlenen Motorrad ist noch der rote Blitz und die Nummer 112 der italienischen Polizei zu erkennen. (Bildmontage/Symbolbild) © vijaifoon/123RF, joseh51/123RF

Wie die Polizei mitteilte, passierte der Einbruch zwischen 14 Uhr am Freitagnachmittag und 9.40 Uhr am Sonntag im Ortsteil Marienthal.

Die Täter stiegen in drei Garagen auf der Hoferstraße. Aus einer der Garagen wurde eine Motorsense und ein Schweißgerät gestohlen. Aus einer anderen Garage wurde das Motorrad geklaut. Es handelt sich dabei um eine Maschine der Marke Moto-Guzzi mit italienischem Kennzeichen (DC 61048). Zusammen mit dem Bike verschwanden eine Motorradjacke und ein schwarzer Helm.

"Bei dem Kraftrad handelt es sich um ein italienisches Polizeimotorrad aus dem Jahr 1995 in den Farben Rot und Schwarz. An den Außenkoffern befindet sich jeweils ein roter Blitz mit den Ziffern 112 und an der vorderen Verkleidung befindet das Logo der italienischen Polizei", beschreibt ein Sprecher der Zwickauer Polizei das Bike.

Der entstandene Schaden liegt bei rund 4600 Euro.

Die Polizei sucht nach Zeugen, denen etwas aufgefallen ist, was mit dem Diebstahl in Verbindung stehen könnte. Wer hat das beschriebene Motorrad seit dem Wochenende gesehen?