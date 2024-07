Auf Autos eingetreten, Polizisten mit Reizgas attackiert: Aggro-Mann kommt in Psychiatrie!

Mittweida - Ein Mann (40) sorgte am gestrigen Dienstagmorgen in Mittweida ( Landkreis Mittelsachsen ) für Ärger: Er beschädigte parkende Autos, besprühte die Polizei mit Reizgas und stieg in den Schwanenteich. Weil er völlig neben der Spur war, kam er in eine Psychiatrie.

Ein aggressiver Mann (40) attackierte am gestrigen Dienstag Polizisten in Mittweida mit Reizgas. (Symbolbild) © Bildmontage: 123rf/angelarohde, 123rf/schnoeppl

Der Irrsinn spielte sich gegen 9.10 Uhr am Schwanenteich in Mittweida ab. Dort hatte der 40-Jährige unter anderem in der Goethestraße, Weststraße, Zimmerstraße, Robert-Koch-Straße und in den Straßen "Am Schwanenteich" sowie "Kirchberg" Seitenspiegel von Autos abgetreten.

Die Zerstörungswut war enorm: Insgesamt wurden mehr als 20 Fahrzeuge beschädigt! Zudem besprühte der aggressive Mann einen Passanten (42) mit Reizgas. Der 42-Jährige musste anschließend vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden.

Besorgte Bürger alarmierten die Polizei, die schnell anrückte und den Randalierer aufspürte. Doch der rastete völlig aus, besprühte die Beamten mit Reizgas.

Die Polizisten setzten ebenfalls Reizgas ein, um den Aggro-Mann zu stoppen.