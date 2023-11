Auf frischer Tat ertappt: Mann überrascht drei Diebe bei Einbruchsversuch

Merseburg - Drei Diebe wollten sich die Dunkelheit zunutze machen, um unbemerkt in ein Mehrfamilienhaus in Merseburg einzubrechen. Doch mit einem tapferen Mann haben sie nicht gerechnet.

Die Polizei musste in Merseburg ausrücken. (Symbolbild) © Daniel Vogl/dpa

Die Tat geschah in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag, als um 0.30 Uhr drei Unbekannte versuchten, in die Kellerräume eines Hauses in der Siegfried-Berger-Straße einzubrechen.

Wie die Polizeiinspektion Halle (Saale) berichtete, bemerkte ein Anwohner den Einbruch und versuchte danach, die Täter vor Ort zu stellen.

Diese waren jedoch in der Überzahl und schafften es, dem Bewohner des Hauses zu entkommen.

Sie flüchteten in unbekannte Richtung.

Um sie doch noch zu erwischen, setzte die Polizei sogar einen Fährtenhund ein. "Eine Spurensuche erfolgte", berichtete Polizeisprecher Juliane Klaus.