Auf Luxus-Einkaufsmeile in Düsseldorf: Zivilfahnder schnappen Diebe auf frischer Tat

Düsseldorf - Bei einem Einsatz auf der Luxus-Einkaufsmeile "Königsallee" in der Düsseldorfer Innenstadt haben Zivilfahnder ihren Spürsinn unter Beweis gestellt und einen dicken Fang gemacht.

Nachdem die Verdächtigen nämlich mit der Straßenbahn zur Friedrich-Ebert-Straße weitergezogen waren, konnten die Beamten beobachten, wie einer der Männer die Tür eines Autos öffnete und das Fahrzeug wenig später mit einer Damenhandtasche in der Hand wieder verließ. Der andere Mann stand unterdessen Schmiere.

Das nahmen die Zivilfahnder zum Anlass, um sich an die Fersen der beiden Männer zu heften - eine richtige Entscheidung, wie sich wenig später herausstellte.

Gleich zwei mutmaßliche Diebe (20, 28) samt diversem Diebesgut seien den Ermittlern am Freitagnachmittag ins Netz gegangen, wie die Polizei am Sonntag berichtet.

Anschließend haben die Verdächtigen die Flucht ergriffen, konnten von den Ermittlern allerdings in einem Bus samt Beute gestellt werden.

Weitere Ermittlungen ergaben, dass sich die Männer in einem Hotel an der Oststraße eingemietet hatten. Bei der Durchsuchung ihres Zimmers fanden die Fahnder weiteres hochwertiges Diebesgut. Die Ermittlungen dauern an.