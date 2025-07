16.07.2025 10:29 Auf Parkplätzen der Stadtwerke: Zwei E-Autos in Connewitz abgefackelt

In Leipzig-Connewitz wurden in der Nacht zu Mittwoch zwei parkende Autos in Brand gesetzt. Beide Fahrzeuge brannten vollständig aus.

Von Tamina Porada

Leipzig - In Leipzig-Connewitz wurden in der Nacht zu Mittwoch zwei parkende Autos in Brand gesetzt. Beide Fahrzeuge brannten vollständig aus. Alles in Kürze Zwei E-Autos in Leipzig-Connewitz abgefackelt

Fahrzeuge auf Parkplatz der Stadtwerke betroffen

Feuer gegen 1:30 Uhr gemeldet

Sachschaden noch nicht beziffert

Polizei ermittelt wegen Brandstiftung Mehr anzeigen Schilder zeigten an, dass die Parkplätze reserviert waren. © Christian Grube Wie Polizeisprecherin Melanie Roeber mitteilte, brannten die Renault Zoe gegen 1.30 Uhr auf einem Parkplatz in der Eichendorffstraße. Es ist noch nicht bekannt, wie die E-Fahrzeuge in Brand gesetzt wurden. Beide Renaults brannten vollständig aus. Die Berufsfeuer Südwache konnte das Feuer vollständig löschen und verhindern, dass die Flammen auf weitere Autos übergriffen. Polizeimeldungen Blaulicht-Crash in Dahlem: Polizeiauto kracht in Fiat Polizeimeldungen Wildschweine an der Autobahn sorgen für Tempolimit auf A72 Wie TAG24 von vor Ort erfuhr, standen die Fahrzeuge auf Parkplätzen, die für die Leipziger Stadtwerke reserviert waren. Am Mittwochmorgen waren nur noch die Überreste des Feuers sichtbar. © Christian Grube Der Sachschaden ist noch nicht beziffert. Die Brandursache ist noch nicht bekannt. Ein Fachkommissariat der Polizei ermittelt.

Titelfoto: Christian Grube