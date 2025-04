Aufgepasst! NRW-Polizei macht mit bei europaweiter Tempo-Kontrolle

Düsseldorf - Die Polizei in Nordrhein-Westfalen beteiligt sich ab heute an einer europaweiten Tempo-Kontrollaktion im Straßenverkehr.

Die "Roadpol Operation Speed" dauert bis Sonntag, 13. April, und soll zeitgleich in vielen Ländern Europas stattfinden. (Symbolbild) © Angelika Warmuth/dpa

Angestoßen wurde die Aktion von dem Netzwerk der Verkehrspolizei in Europa, "Roadpol" (European Roads Policing Network). Die "Roadpol Operation Speed" dauert bis Sonntag, 13. April, und soll zeitgleich in vielen Ländern Europas stattfinden.

Nach Angaben des Düsseldorfer Innenministeriums kann jede der 47 Kreispolizeibehörden in NRW entscheiden, in welchem Umfang sie bei der Tempo-Kontrollaktion mitmacht.

Das Polizeipräsidium in Aachen etwa möchte die Kontrollen auf bekannte Raserstrecken sowie auf Unfall-Schwerpunkte mit der Hauptunfallursache Geschwindigkeit ausrichten.

Das Netzwerk "Roadpol" veranstaltet immer wieder zeitgleiche, europaweite Kontrollwochen zu verschiedenen Themen. Eine weitere europaweite "Roadpol Operation Speed" ist vom 4. bis 10. August geplant. Der Termin liegt in den NRW-Sommerferien. Auch daran werde sich die Polizei in NRW beteiligen, teilte das Innenministerium in Düsseldorf mit.

Der ADAC Nordrhein etwa spricht sich grundsätzlich für mehr gezielte Kontrollen durch die Polizei aus.