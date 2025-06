Aufregung am Hauptbahnhof: 42-Jähriger will Security in den Finger beißen

Halle (Saale) - Am Sonntag sorgte ein 42-jähriger Ladendieb für Aufsehen am Hallenser Hauptbahnhof.

Alles in Kürze

Die Polizei hatte am Sonntag alle Hände voll zu tun. (Symbolbild) © Sven Hoppe/dpa

Nach Angaben der Bundespolizei öffnete der Deutsche mehrere Lebensmittelpackungen in einem Geschäft und verzehrte deren Inhalt, ohne danach dafür zu bezahlen.

Als er den Laden verlassen wollte, wurde er von einem Ladendetektiv und einem Sicherheitsmitarbeiter der Bahn aufgehalten. Daraufhin eskalierte die Situation.

"Er trat wild um sich, beleidigte und versuchte einem Festhaltenden in den Finger zu beißen", so ein Behördensprecher. "Bis zum Eintreffen der verständigten Bundespolizei wurde er am Boden fixiert." Er wurde schließlich sogar gefesselt.

Die angeforderten Sanitäter stellten bei dem Ladendetektiv Abschürfungen und bei dem 42-Jährigen leichte Kratzer im Gesicht fest.