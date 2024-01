26.01.2024 21:09 6.561 Aufregung in Ulm! Geiselnahme in Starbucks-Filiale

Großeinsatz in der Ulmer Innenstadt! Offenbar fand dort am Freitagabend eine Geiselnahme in einer Starbucks-Filiale statt.

Von Maximilian Schiffhorst

Ulm - Geiselnahme in der Ulmer Innenstadt! In einer Ulmer Starbucks-Filiale soll sich aktuell eine Geiselnahme abspielen. © 7aktuell Laut Polizei nahm dort am Abend ein Mann gegen 18.45 Uhr eine Geisel in einer Starbucks-Filiale am Münsterplatz. Laut "Südwest Presse" verließ der Geiselnehmer um 20.20 Uhr den Kaffee-Shop mit einer Geisel und versuchte zu flüchten. Daraufhin kam es zum Schusswaffengebrauch seitens der Polizei. Der Täter konnte festgenommen werden, die Geisel blieb unverletzt. Polizeimeldungen Dreiste Diebe lassen Alkohol mitgehen - dann klicken die Handschellen! Zuvor wurde der Münsterplatz abgesperrt. Es besteht keine Gefahr mehr für die Bevölkerung. Passanten sollen das Gebiet dennoch meiden. Weitere Details zum Einsatz nannte die Polizei bislang nicht. Die Polizei ist mit einem Großaufgebot vor Ort. © 7aktuell Der Münsterplatz wurde großräumig abgesperrt. © Nico Pointner/dpa Erstmeldung: 20.30 Uhr. Aktualisierung: 21.09 Uhr.



Titelfoto: 7aktuell