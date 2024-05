Aus ganz Deutschland angereist: Polizei zerschlägt rechtsextreme Musikveranstaltung

Wittlich - Die Polizei Trier hat am Samstagabend eine geheime rechtsextremistische Musikveranstaltung im Raum Wittlich ( Rheinland-Pfalz ) aufgedeckt und beendet, für die Teilnehmende aus ganz Deutschland angereist waren.

Am Samstagabend kam es in einem Waldgebiet nahe der rheinland-pfälzischen Stadt Wittlich zu einem großen Polizeieinsatz, um eine rechtsextreme Musikveranstaltung aufzulösen. (Symbolfoto) © arifoto UG/dpa

Wie aus einer entsprechenden Polizeimeldung hervorgeht, erhielt die Polizei zunächst einen Hinweis und konnte anschließend den Veranstaltungsort ermitteln.



Dabei handelte es sich um eine gemeindliche Hütte in einem Waldgebiet in der Nähe von Wittlich, die unter dem Deckmantel einer privaten Feier angemietet wurde.

Zahlreiche Teilnehmende aus dem gesamten Bundesgebiet waren angereist, um an der Veranstaltung teilzunehmen.

In enger Zusammenarbeit mit den Gemeindeverantwortlichen wurde letztlich der Mietvertrag gekündigt. So konnte die "Musikveranstaltung" in der Folge durch ein starkes Polizeiaufgebot kontrolliert und schließlich aufgelöst werden.

Gleich mehrfach kam es bei der Durchsetzung der polizeilichen Maßnahmen zu Widerstandshandlungen. Eine Person musste daraufhin vorübergehend gefesselt werden.