Aus traurigem Grund: 19-Jähriger droht per Whatsapp mit Gewalt an Schule!

Schweinfurt - Nach einer Gewaltdrohung an einer Schule in Unterfranken gibt es erste Erkenntnisse zum möglichen Motiv des festgenommenen Verdächtigen.

Gewaltdrohung eines 19-Jährigen sorgten am Donnerstag in Schweinfurt für einen Großeinsatz der Polizei. © Matthias Merz/dpa

Man gehe davon aus, dass der 19-Jährige der Freund einer Schülerin sei, die von ihren Schulkameraden möglicherweise gemobbt worden sei, sagte ein Polizeisprecher.

Der Verdächtige habe sich vermutlich an ihnen rächen wollen.



Er hatte demnach gegen 8 Uhr am Donnerstag in Schweinfurt per Whatsapp gedroht, Schülern Gewalt anzutun, sagte die Polizei.

Waffen trug der 19-Jährige laut einem Sprecher bei seiner Festnahme gegen 9.30 Uhr nicht bei sich.

Die Polizei war unmittelbar mit einem Großaufgebot vor Ort.