23.09.2024 06:54 Blutige Attacke an Wuppertaler Bahnhof: 29-Jähriger mit Messer verletzt

Am Bahnhof in Wuppertal-Vohwinkel ist am späten Sonntagabend ein 29-Jähriger von vier Personen angegriffen und mit einem Messer verletzt worden.

Von Jonas Reihl

Wuppertal - Zu einer blutigen Attacke ist es am späten Sonntagabend am Bahnhof in Wuppertal-Vohwinkel gekommen. Rettungskräfte brachten den Verletzten in ein Krankenhaus. © Florian Schmidt Dabei sei ein 29-Jähriger gegen 22.15 Uhr mit einem Messer verletzt worden, teilt die Polizei mit. Lebensgefahr bestehe demnach allerdings nicht. Zuvor soll der Mann mit vier Personen in einem Zug in Streit geraten sein, der sich anschließend auf dem Bahnsteig in Wuppertal fortsetzte. Der 29-Jährige wurde zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Die vier mutmaßlichen Täter haben sich nach der Attacke vom Tatort entfernt und sind flüchtig. Die Polizei hat die Fahndung nach den Verdächtigen eingeleitet.

Titelfoto: Florian Schmidt