Auseinandersetzungen bei Stadtfest: Polizei zieht Bilanz

Zwickau - Am Wochenende fand in Plauen ( Vogtlandkreis ) das Stadtfest statt. Nun hat die Polizei eine erste Bilanz gezogen.

"Ein Mitarbeiter eines Sicherheitsdienstes wurde mit einem Messer bedroht, erlitt jedoch keine Verletzungen. In der Folge konnte ein tatverdächtiger 35-Jähriger festgestellt und das Tatmittel sichergestellt werden. Gegen den Iraker wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Bedrohung und versuchter gefährlicher Körperverletzung eingeleitet", so ein Sprecher der Polizeidirektion Zwickau.

Gegen 22 Uhr am Samstagabend eskalierte ein Beziehungsstreit. "Ein 22-jähriger Iraker beleidigte seine Exfreundin, die 39-jährige Deutsche schlug ihn daraufhin. Es wurden Anzeigen wegen Beleidigung und Körperverletzung aufgenommen", berichtet die Polizei. Der Vorfall passierte hinter der Bühne am Altmarkt.

Am Nonnenturm tanzte ein Syrer (22) mehrere Frauen aufdringlich an. Beamte der Bereitschaftspolizei beobachteten das Geschehen und erteilten dem jungen Mann einen Platzverweis. Am Altmarkt eskalierte dann noch eine Auseinandersetzung zwischen zwei Männern. Ein 39-Jähriger schubste einen 46-Jährigen und trat ihm mehrmals gegen den Kopf. Der Mann erlitt leichte Verletzungen. "Bei dem Tatverdächtigen handelt es sich um denselben, gegen den am Tag zuvor ein Verfahren eröffnet wurde", so die Polizei.

Neben der Landespolizei waren auch Einsatzkräfte der Bereitschaftspolizei und der Gemeindliche Vollzugsdienst beim Stadtfest vor Ort.