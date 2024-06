30.06.2024 17:30 "Ausländer raus"-Rufe: Täter-Trio attackiert Studentenwohnheim

In Köthen wurde in der Nacht auf Sonntag an einem Studentenwohnheim randaliert.

Von Annika Rank

Köthen - In Köthen wurde in der Nacht auf Sonntag an einem Studentenwohnheim randaliert. Die Ermittlungen rund um die nächtliche Attacke laufen. (Symbolbild) © Hendrik Schmidt/dpa Wie Polizeioberkommissar Sven Köcher mitteilte, wurden drei Männer dabei beobachtet, wie sie sich an einem Studentenwohnheim in der Bernburger Straße zu schaffen machten. Mithilfe verschiedener Werkzeuge schlugen sie die Scheiben der Eingangstüren ein und zerstörten darüber hinaus die Gegensprechanlagen an den Hauseingängen. Dabei sollen sie laut einem Zeugen immer wieder "Ausländer raus" gerufen haben. Danach rasten sie in einem dunklen Auto davon. An dem Gebäude entstand ein Schaden von schätzungsweise rund 1500 Euro.

