Randale bei Amateurkick im Erzgebirge: Zeugen gesucht

Schneeberg - Am vergangenen Sonntag kam es im Vorfeld des Bezirksklassederbys Concordia Schneeberg gegen ESV Zschorlau in Schneeberg ( Erzgebirgskreis ) zu Ausschreitungen.

Am vergangenen Sonntag kam es beim Bezirksklassederby Concordia Schneeberg gegen ESV Zschorlau zu gewalttätigen Vorfällen. Die Polizei bittet um Mithilfe. (Symbolfoto) © Bernd Weißbrod/dpa

Doch was war eigentlich passiert?



Fans des ESV Zschorlau brachten ein großes Banner an, hängten mehrere kleine Fahnen auf und befestigten eine Trommel.

Plötzlich kamen etwa 15 vermummte Personen auf drei Zschorlauer Fans (2x13 und 1x 14 Jahre alt) zu und drohten mit Gewalt. Außerdem sollen sie dabei antisemitische Äußerungen skandiert haben.

Die zwei 13-Jährigen und der 14-Jährige brachten sich in Sicherheit. Die Gruppe stahl im Anschluss die genannten Fanutensilien, flüchtete damit in Richtung Stadtpark und stieg in verschiedene Autos.