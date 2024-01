Außenspiegel beim Überholen touchiert, dann eskaliert die Situation

Die Verletzungen und die beschädigte Heckscheibe waren nicht Folgen des Unfalls, sondern der Schlägerei im Anschluss. (Symbolbild) © 123RF/danielt1994

Allerdings sind sowohl der Sachschaden als auch die Verletzungen erst nach dem Unfall entstanden.

Ein Sprecher der Polizei schilderte am heutigen Samstag, was da am Freitagabend, gegen 18.50 Uhr, passiert war.

Demnach war es auf der K29 zwischen den beiden Ortschaften Obersülzen und Obrigheim zu dem Unfall gekommen: Beim Überholen hatten sich die Außenspiegel der beiden beteiligten Autos leicht touchiert.

Eigentlich kein großes Problem, jedoch regten sich beide Fahrer so sehr auf, dass man am Ortseingang von Obrigheim ausstieg, um sich gegenseitig Schuldzuweisungen zuzuwerfen.

Es dauerte nicht lange, und aus dem Wortgefecht wurde eine handfeste körperliche Auseinandersetzung.