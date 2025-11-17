Pannenhelfer wird Auto samt Frau geklaut: Dreister Dieb auf der Flucht

Schwarzach am Main - An Dreistigkeit kaum zu überbieten! Ein 26-jähriger Mann hat am Samstagnachmittag im unterfränkischen Landkreis Kitzingen das Auto eines 55-Jährigen mitsamt dessen Ehefrau gestohlen - unmittelbar, nachdem dieser ihm Pannenhilfe angeboten hatte.

In Unterfranken entpuppte sich eine mutmaßliche Panne als Falle, um das Auto eines 55 Jahre alten Mannes zu stehlen. (Symbolbild) © 123RF/nsdefender

Wie die Polizei berichtet, ereignete sich der Vorfall gegen 16.20 Uhr auf der Staatsstraße bei Schwarzach am Main (Bayern).

Demnach hielt der 55 Jahre alte Mann dort an, um dem Fahrer eines schwarzen Mercedes C180 zu helfen, der offenbar eine Panne hatte.

Doch während der Helfer seinen grauen Kia Ceed verließ, nutzte der Unbekannte plötzlich die Gunst der Stunde, setzte sich in das Fahrzeug des 55-Jährigen und fuhr mir nichts, dir nichts davon.

Kurios: Zu diesem Zeitpunkt saß auch die 56-jährige Frau des geschädigten Mannes noch im Auto. Erst nach einigen Metern konnte sie eigenständig und unverletzte aussteigen.

Der 26-jährige Übeltäter setzte hingegen seine rasante Diebestour fort und floh anschließend in Richtung Marktbreit. Mehrere Verkehrsteilnehmer meldeten das gestohlene Fahrzeug später zwischen Hohenfeld und Marktsteft. Dabei fiel unter anderem seine Fahrweise in Schlangenlinien auf. Eine sofort eingeleitete Fahndung blieb bisher ohne Erfolg.