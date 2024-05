Auto streift Zug: Fahrer flüchtet mit beschädigtem Auto!

Drausendorf - Trotz Warnhinweisen überquerte ein Autofahrer am Donnerstagnachmittag die Gleise, touchierte dabei einen Zug - und flüchtete!

Vom Autofahrer fehlt jede Spur. Das Auto dürfte allerdings beschädigt sein. Daher bittet die Polizei um Hinweise. © Bundespolizeiinspektion Ebersbach

Gegen 16.04 Uhr nahm die Regionalbahn 65 ihre Fahrt am Bahnhof Zittau in Richtung Görlitz auf. Knapp zehn Minuten später erreichte sie den mit Andreaskreuzen gesicherten Bahnübergang in Drausendorf.

Wie die Polizei mitteilte, kam es dort zur besagten Fast-Kollision zwischen Auto und Zug. Auf das zweifache Hupen des Triebfahrzeugführers reagierte der mit hoher Geschwindigkeit aus Drausendorf kommende Autofahrer nicht. Infolge kam es zum leichten Zusammenstoß des Autos mit dem Heck des Zugs.

Der Autofahrer setzte seine Fahrt jedoch fort. Weiße und verchromte Blech- und Plastikteile wurden am Bahnübergang durch die umgehend informierte Bundespolizei sichergestellt. Der Zug wurde im hinteren Teil ebenfalls durch Streifspuren und Einbeulungen beschädigt.