Auto vor Schule macht sich selbstständig: Junge (8) wird erfasst

Kaufbeuren - Ein acht Jahre alter Junge ist in Kaufbeuren von einem Auto ohne Fahrer erfasst und verletzt worden.

Die Polizei sucht Zeugen des Vorfalls, um den Unfallhergang zu klären. (Symbolbild) © Monika Skolimowska/dpa

Wie die Polizei am heutigen Mittwoch mitteilte, parkte eine Mutter ihr Auto am Dienstagmittag vor der Konradin-Grundschule im Hofanger. Als sie in die Schule ging, um ihr Kind abzuholen, geriet das Auto aus unerklärten Gründen ins Rollen.

Nach mehreren Metern rollte das Auto von der Straße auf einen Gehweg, erklärte die Polizei. Auf diesem befanden sich drei Kinder: Zwei Mädchen konnten dem Auto ausweichen, der achtjährige Junge nicht.

Er wurde erfasst und zog sich durch einen Sturz Prellungen und Schürfwunden zu.

Das Auto kam erst nach einem Aufprall gegen einen Gartenzaun zum Stehen. Ein Rettungswagen brachte den Jungen vorsorglich ins Klinikum Kaufbeuren.