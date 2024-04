Mann geht zum Bezahlen in Tankstelle, doch draußen warten Handschellen auf ihn

Hoyerswerda - Ein mutmaßlicher Autodieb (35) beglich am frühen Freitagmorgen seine offene Rechnung an einer Tankstelle in Hoyerswerda ( Landkreis Bautzen ). Draußen wartete jedoch bereits die nächste offene Rechnung auf ihn - mit der Polizei !

Für einen 35-jährigen mutmaßlichen Autodieb endete die Weiterfahrt an einer Tankstelle in Hoyerswerda. (Symbolbild) © Lennart Preiss/dpa

Dies teilte die Polizeidirektion Görlitz am heutigen Samstag mit. Die Beamten entdeckten am Tag zuvor, gegen 3.50 Uhr, einen Audi SQ5 mit einem laufenden Motor an einer Tankstelle am Kamenzer Bogen. Der polnische Fahrer befand sich gerade zum Bezahlen an der Kasse. Als der Mann jedoch wieder einsteigen und weiterfahren wollte, hakten die Polizisten nach.

Einen Ausweis, Fahrzeugpapiere oder gar einen Schlüssel für das Auto hatte er nicht dabei. Im Display des Autos mit Keyless-Go-System zeigte es eine verdächtige Meldung über das Fehlen des Schlüssels an. Zudem stand der 35-Jährige unter Drogen.

Nach weiteren Ermittlungen stellte sich heraus, dass der Audi am Donnerstagabend in Goslar (Niedersachsen) geklaut wurde. Der Besitzer des SUV hatte das noch nicht einmal bemerkt.