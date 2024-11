Autofahrer flüchtet mit Kind auf dem Schoß vor Kontrolle - Und schleift Polizisten mit sich

Querfurt - Ein Polizist wurde am Dienstagnachmittag von einem rücksichtslosen Autofahrer verletzt.

Der Polizist wurde bei der Fluchtaktion des Mannes verletzt. (Symbolbild) © Daniel Karmann/dpa

Wie die Behörde mitteilte, bemerkte der Beamte gegen 15 Uhr ein auffällig fahrendes Auto in Querfurt, hinter dessen Steuer ein Mann mitsamt Kleinkind auf dem Schoß zu erkennen war.

Auf eine Polizeikontrolle hatte der 46-jährige Fahrer allerdings offenbar herzlich wenig Lust und beschleunigte seinen Wagen - noch während sich der Polizist an der geöffneten Fensterscheibe festhielt.

Etwa 20 Meter lang gelang es dem Beamten so, mit dem Auto mitzulaufen, dann wurde er zu Boden geschleudert. Dabei verletzt er sich am Kopf und an der Hand.