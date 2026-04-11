Autofahrer hält Polizei zum Narren und entwischt: Suche auch mit Hubschrauber

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Mit Hubschrauber sowie Blaulicht gesucht – und trotzdem entwischt: In Wuppertal fahndet die Polizei nach einem Autofahrer.

Von Sven Bleilefens

Wuppertal - Mit einem Hubschrauber hat die Polizei in der Nacht in Wuppertal nach einem flüchtigen Autofahrer gesucht - vergeblich.

Mit einem Großaufgebot hat die Polizei in Wuppertal einen flüchtigen Autofahrer gesucht.
Mit einem Großaufgebot hat die Polizei in Wuppertal einen flüchtigen Autofahrer gesucht.  © Matti Rosenkranz

Der Mann, der zuvor vor einer Kontrolle davongefahren sei, habe nicht aufgefunden werden können, so die Polizei.

Er war zunächst in seinem Wagen geflohen, später dann zu Fuß weitergelaufen. Warum er sich der Kontrolle entzogen hat, ist bislang unklar.

Titelfoto: Matti Rosenkranz

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