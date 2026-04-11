11.04.2026 08:38 Autofahrer hält Polizei zum Narren und entwischt: Suche auch mit Hubschrauber

Mit Hubschrauber sowie Blaulicht gesucht – und trotzdem entwischt: In Wuppertal fahndet die Polizei nach einem Autofahrer.

Von Sven Bleilefens Wuppertal - Mit einem Hubschrauber hat die Polizei in der Nacht in Wuppertal nach einem flüchtigen Autofahrer gesucht - vergeblich.

Mit einem Großaufgebot hat die Polizei in Wuppertal einen flüchtigen Autofahrer gesucht. © Matti Rosenkranz Der Mann, der zuvor vor einer Kontrolle davongefahren sei, habe nicht aufgefunden werden können, so die Polizei.