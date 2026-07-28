Anwohner machen schrecklichen Fund: Lebloser Mann in Hinterhof entdeckt

Kassel - Alle Rettungsversuche kamen zu spät: In einem Hinterhof in der Breslauer Straße in Kassel ist in der Nacht auf Sonntag ein lebloser Mann gefunden worden. Ist der 41-Jährige bei einem Unfall ums Leben gekommen?

Die Polizei ermittelt und sucht Zeugen. (Symbolbild) © Daniel Karmann/dpa

Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, waren die Beamten und der Rettungsdienst gegen 1 Uhr von Anwohnern über deren Fund informiert worden.

Der Mann lag den Angaben zufolge vor einem Garagenkomplex auf dem Boden. Neben ihm befand sich ein E-Scooter. Rettungskräfte konnten vor Ort nur den Tod des 41-Jährigen feststellen.

Die mit den Ermittlungen betrauten Kräfte der Kriminalpolizei konnten inzwischen die Identität des Toten, welcher aus Kassel stammt, klären.

Die genaue Todesursache ist noch unklar, Hinweise auf ein Fremdverschulden liegen bislang nicht vor.

Aufgrund der Gesamtumstände und der bisherigen Nachforschungen deutet einiges darauf hin, dass ein Unfall- oder Sturzgeschehen mit dem E-Scooter zum Tod geführt hat.